(ANSA) – MILANO, 27 GEN – Peggiorano le principali Borse

europee, mentre gli ambasciatori Ue sono riuniti per discutere

della pandemia e AstraZeneca (-0,7% a Londra) ha prima negato,

poi è tornata a confermare la partecipazione in serata al

Comitato direttivo Ue sull’argomento. Alla riunione degli

ambasciatori intanto la Germania ha chiesto un inasprimento

delle raccomandazioni proposte dalla Commissione europea sui

criteri per definire le aree rosso

scuro, ad alto rischioCovid-19, e sulla stretta per i viaggi. Dagli Usa si attendeintanto in serata la riunione della Fed, mentre sono negativi ifuture, tranne il Nasdaq che è piatto. La peggiore in Europa èFrancoforte (-1,3%), seguita da Parigi e Madrid (-0,9%) e Londra(-0,7%). Male anche Milano (-1,4%), mentre il Paese attende leconsultazioni per la crisi di governo, che alcuni analistisottolineano concomitante ai problemi dovuti al coronavirus ealle conseguenti difficoltà economiche. Lo spread salelievemente verso 118 punti.L’indice d’area, Stoxx 600, perde lo 0,7% sotto il pesosoprattutto di materiali, industria e informatica, quest’ultimanonostante la spinta sui tecnologici data dai conti diMicrosoft. Giù le auto, a iniziare da Stellantis (-3,3%) eDaimler (-2,7%). Male i petroliferi, in testa Neste Oyj (-4,8%),col greggio piatto (wti +0,06%) a 52,6 dollari al barile.Soffeenti le banche, con eccezioni come Hsbc (+1,9%) e pochealtre del Nordeuropa. In discesa i farmaceutici, cominciando daBayer (-2%), con eccezioni come Novartis (+0,5%).Bene i servizi di comunicazione, con picchi per Swisscom(+4,3%), Proximus (+4,1%), guadagna Nokia (+2,3%), con volumiscambiati in crescita al massimo degli ultimi venti giorni,annunciato oggi un traguardo in termini di capacità di rete conElisa. (ANSA).

Fonte Ansa.it

