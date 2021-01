(ANSA) – MILANO, 19 GEN – Mercati azionari del Vecchio

continente sempre poco mossi in attesa dell’avvio di Wall street

chiusa ieri per festività: Milano resta di qualche frazione la

Borsa migliore tra le principali in Europa con un rialzo dello

0,3% dell’indice Ftse Mib, spinto da Stellantis in aumento del

5% a 14,2 euro, e l’Ftse All share in crescita dello 0,2%.

In Piazza Affari,

dove gli operatori guardano ai futures sullistino Usa ora in leggera crescita e ancora sembrano nonseguire la politica interna, bene anche Diasorin, Buzzi eAtlantia, che salgono attorno ai due punti percentuali. Positiveanche Cattolica (+1,7%), Leonardo (+1,3%) e Unicredit, in rialzodi un punto percentuale. Qualche vendita su Mediobanca, Ferrarie Moncler, in calo dell’1%, con Fineco e Interpump che cedonol’1,6%. (ANSA).

Fonte Ansa.it

