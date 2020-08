(ANSA) – MILANO, 21 AGO – Girano in calo le Borse con

l’inversione di rotta dei futures Usa, negativi a metà seduta.

Cedono Madrid (-0,32%), Milano (-0,27%), Parigi (-0,12%), Londra

(-0,11%) e Francoforte (-0,04%). In calo la fiducia Pmi in tutta

l’Ue, tranne che nel settore manifatturiero in Germania, attesa

nel pomeriggio quella dei consumatori. Fiducia dei manager in

arrivo anche dagli Usa, dove viene diffuso anche il dato sulle

vendite di abitazioni. Amplia il calo il greggio (Wti -1% a 42,5

dollari), sceso sotto la soglia del 42,5 dollari, mentre lo

spread tra Btp e Bund sale a 143,5 punti.

Cedono i petroliferi Eni (-0,8%), Bp (-0,43%), Shell (-0,36%)

e Total (-0,23%). Sotto pressione Saipem (-3%), che sconta il

taglio della raccomandazione degli analisti di Bernstein.

Acquisti sui tecnologici Dialog (+1%) e Asml (+0,7%), più cauta

invece Stm (+0,2%). Girano in calo gli automobilistici Peugeot

(-1,54%), Daimler (-0,98%) ed Fca (-0,9%), mentre si confermano

le vendite sui bancari Bper (-1%) e Unicredit (-0,5%). Tengono

Banco Bpm (+0,2%) e Intesa (+0,1%), più vivace invece Mps (+1%).

Nel resto d’Europa soffrono Bnp (-1,28%), Santander (-1,45%) e

Bbva (-1,14%). Positive le compagnie aeree Ryanair (+1,9%),

EasyJet (+1,8%), Air Franmce (+1,2%) e Lufthansa (+0,95%), gira

in calo invece Iag (-0,76%), che raggruppa Iberia e British.

Effetto conti sul produttore di isolanti Kingspan (+8,42%) e sul

tecnologico Netcompany (+7,8%). Soffre ancora il farmaceutico

Galapagos (-4%) per la mancata licenza in Usa. (ANSA).



