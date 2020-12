(ANSA) – MILANO, 04 DIC – Le Borse europee proseguono in

rialzo in attesa dell’avvio di Wall Street dove i future sono

positivi ed in via dei dati Usa sull’occupazione. I mercati sono

sostenuti dal comparto dell’energia (+3%) dopo l’accordo Opec

sull’aumento della produzione del petrolio. Il prezzo del

greggio cresce dello 0,6% a 46,32 dollari al barile. Sul

versante dei cambi l’euro si apprezza sul dollaro

Advertisements

a 1,2167, aimassimi da aprile 2018.L’indice d’area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In terrenopositivo Londra (+0,9%), Milano e Madrid (+0,5%), Parigi (+0,3%)mentre è piatta Francoforte (-0,07%). Nel comparto energetico simettono in mostra Bp (+3,9%), Total e Shell (+2,6%). In rialzoanche le Tlc (+0,5%) e le banche (+0,4%).A Piazza Affari sprint di Leonardo (+4,7%). In luce Saipem(+3,6%), Eni (+2,5%) e Tenaris (+2,2%). Banche in positivo dovesi mettono in mostra Creval (+3,1%) e Intesa (+1,3%). Sedutapositiva anche per Unicredit (+0,8%) mentre è debole Mps(-0,2%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram