(ANSA) – MILANO, 03 FEB – Si mantengono positive le borse

europee malgrado i futures Usa si siano assestati intorno alla

parità all’indomani della buona risposta ai conti di Amazon e

Alpghabet (Google). La seduta odierna, la terza consecutiva in

rialzo, è dominata in Europa non solo dalle trimestrali, a

partire da Vodafone (+5,1% a Londra) che ha ritrovato una

crescita che non vedeva da marzo scorso,

Advertisements

ma soprattuttodall’attenzione all’Italia. L’incarico di governo all’expresidente della Bce Mario Draghi fa brillare il listinomilanese (Ftse Mib 2,58%) e ha ridotto lo spread Btp-Bund (ora a105,8 punti dai 113 della chiusura di ieri) favorendo così tuttoil listino a partire dai titoli finanziari. Poste guida la corsa(+7,4%), seguita da Mediolanum (+5,4%) e Unicredit (+5,4%). Trale banche in luce anche Bper (+5%) e Intesa (+4,9%) nonché Mps(+3,3%). Altrove Londra è invariata, Parigi sale dello 0,37% eFrancoforte dello 0,55%. Meglio fa Madrid (+1,2%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram