(ANSA) – MILANO, NOV 13 – Migliorano, tranne Londra (-0,6%),

le principali Borse europee, mentre nell’Eurozona il dato del

Pil del terzo trimestre è lievemente più basso delle previsioni

e l’occupazione cresce, pur restando in calo su base annuale. La

migliore è Madrid (+0,5%), seguita da Parigi (+0,2%) e

Francoforte (+0,1%). In linea Milano (+0,3%), con lo spread a

121. Positivi i future Usa, mentre sono attesi

gli indici deiprezzi alla produzione e il sentiment per il Michigan. Salel’oro (+0,5%) a 1.879 dollari l’oncia, mentre le restrizioni percontrastare il Covid 19 aumentano in molti Paesi.L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, è piatto(-0,02%). In rosso molti petroliferi, da Polski Koncern (-2,7%)e Repsol (-1,7%), con eccezioni come Total (+0,4%) e Omv(+0,3%), col greggio in forte calo (wti -1,5%) a 40,5 dollari albarile. Bene le auto, in particolare Renault (+5%) Peugeot(+1,2%) e Fca (+1%), meno Bmw (-0,3%). Banche in positivo, daBank of Ireland (+3,7%), Lloyds (+3,4%), Natwest (+2,7%) e BancoSantander (+2,4%), con eccezioni come Swedbank e Dnb (-1,2%).Guadagni per i semiconduttori, soprattutto Be Semiconductor(+3,3%) e Asm (+3%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

