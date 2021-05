(ANSA) – MILANO, 07 MAG – Restano in positivo le principali

Borse europee, dopo l’apertura contrastata di Wall Street. Sullo

sfondo le preoccupazioni per la pandemia, tra una serie di Paesi

impegnati nelle vaccinazioni e altri in estrema difficoltà, come

l’India. I mercati sono influenzati positivamente da alcune

trimestrali in Europa, ma anche dal rialzo dei metalli, alcuni a

livelli record, come il rame, nella svolta “green”

dell’industria e, secondo alcuni analisti, anche per la scarsità

di scorte. In rialzo anche l’oro (+1,6%) a 1.820 dollari

l’oncia. La migliore è Francoforte (+1%), seguita da Londra

(+0,6%), Madrid (+0,5%) e Parigi (+0,1%). In linea Milano

(+0,2%), che attende in serata il rating da Moody’s per il

Paese, con lo spread a 118,9 punti.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna

oltre lo 0,6%, sostenuto da informatica e utility ma frenato dal

comparto energia. Nel settore petrolifero perdite per chi fa

impianti, come Tenaris (-2,1%), mentre guadagnano molti

produttori, come Neste Oyj (+2,1%) e Equinor (+1,9%), col

greggio in lieve rialzo (wti +0,3%) a 64,5 dollari al barile. A

velocità alterne le banche, con guadagni per alcune, come

Barclays (+2,7%) e Virgin Money (+3,9%) e perdite per altre,

come Credit Agricole (-1,5%) e Hsbc (-0,5%). (ANSA).



