(ANSA) – MILANO, 06 OTT – Le parole del presidente della Fed

Jerome Powell che ha esortato il congresso Usa a rafforzare le

misure di sostegno all’economia a fronte di prospettive che “restano altamente incerte” non smuovono le Borse europee dalle

posizioni raggiunte, mentre a New York gli indici procedono

contrastati (Dow Jones +0,2% e Nasdaq -0,3%). In rialzo Madrid

(+1,4%), Milano (+0,9%), Francoforte (+0,7%) e Parigi (+0,6%),

mentre Londra si porta sulla parità. Stabile a 129,2 punti lo

spread tra Btp e Bund, con rialzi per i bancari Unicredit

(+5,52%), Banco Bpm (+5,73%) e SocGen (+7,17%), mentre il rialzo

del greggio (Wti +3,7% a 40,65 dollari) spinge Eni (+3,3%) e

Shell (+2,7%),. Acquisti sugli automobilistici Pirelli (+6,77%)

e Renault (+4,55%), più cauta Fca (+2%), prese di beneficio su

Nexi (-3,22%) dopo il rally della vigilia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram