(ANSA) – MILANO, 19 AGO – Le Borse europee proseguono in

terreno positivo dopo l’avvio in rialzo di Wall Street. I

mercati si muovono in rialzo nel primo giorno del vertice

dell’Opec+ e con gli investitori che attendono sviluppi sulle

vicende della Bielorussia. Sullo sfondo restano ancora i timori

per la seconda ondata della pandemia da coronavirus. Sul fronte

valutario l’euro sul dollaro si attesa a 1,1947.

Nel Vecchio continente la migliore è Milano (+0,7%). Bene

anche Francoforte (+0,5%), Parigi (+0,4%), Londra (+0,3%) e

Madrid (+0,2%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Mps (+5,9%). In rialzo

anche Snam (+2%), Diasorin e Prysmian (+1,9%) e Banco Bpm

(+1,8%). In fondo al listino Tenaris (-1,9%), Saipem (-1,7%) e

Moncler (-0,6%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram