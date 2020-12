(ANSA) – MILANO, 17 DIC – Le Borse europee proseguono in

rialzo dopo che la Fed ha lasciato i tassi fermi e confermato la

politica di stimoli. I mercati continuano a guardare ai

programmi sui vaccini mentre vengono programmati lockdown

diffusi per contenere la diffusione del Covid. Resta

l’attenzione sulla Brexit e sulle trattative tra Bruxelles e

Londra per evitare un no deal.

L’indice d’area, lo

Advertisements

Stoxx 600, conferma il rialzo di mezzopunto mentre l’Eurostat indica come a novembre l’inflazione siarimasta stabile a -0,3%. Anche lo spread tra btp e bund è pocomosso in area 109 punti base così come l’euro sul dollaro a1,2238 sul biglietto verde. PTra le singole Piazze Francoforteè la migliore (+0,79%), segue Milano (+0,45%) con l’evidenza diPirelli e le forti vendite su Fincantieri. Parigi guadagna lo0,31%. Londra è poco mossa (-0,04%).I future su Wall Street sono in positivo. In agenda dagliUsa, le concessioni edilizie, le richieste iniziali didisoccupazione e l’indice di produzione della Fed diPhiladelphia. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram