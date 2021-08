(ANSA) – MILANO, 27 AGO – Le parole prudenti del presidente

della Fed in qualche modo hanno rassicurato i mercati. La seduta

delle Borse in Europa, vissuta sul filo dell’incertezza fino a

un paio d’ore dalla fine delle contrattazioni si è girata al

rialzo sul finale. Londra ha chiuso in rialzo dello 0,32%,

Parigi dello 0,24%, Francoforte dello 0,37%, Madrid dello 0,34%

e la migliore è stata Milano con un progresso dello 0,56 per

cento. (ANSA).



Fonte Ansa.it