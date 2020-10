(ANSA) – MILANO, OCT 23 – Prosegue in rialzo la seduta delle

Borse in Europa, sulla scia dei risultati societari positivi e

dei dati sulla manifattura tedesca che infondono ottimismo. E’

il primo rimbalzo questa settimana: Londra guadagna l’1,68%,

Parigi l’1,56%, Francoforte l’1,23% e Milano l’1,22 per cento.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

