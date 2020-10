(ANSA) – MILANO, 05 OTT – Borse europee positive da Madrid

(+1,37%) a Parigi (+0,8%), da Milano (+0,7%) a Francoforte

(+0,63%) e Londra (+0,47%) dopo il rialzo migliore delle stime

della fiducia dei manager (Pmi) in settembre in Italia, Spagna,

Francia, Germania e nell’Ue. Bene i futures, in attesa

dell’analogo dato negli Usa. In calo lo spread tra Btp e Bund a

138,1 punti, in rialzo invece il greggio Wti (+2,9% a 38,1

dollari), salito di nuovo sopra la soglia dei 38 dollari al

barile Sui listini europei corrono gli automobilistici Daimler

(+2,15%), Valeo (+3%), Renault (+2,19%), Peugeot e Volkswagen

(+2%) entrambe), seguite da Fca +1,6%), mentre scivola Ferrari

(-1%).

Contrastate le banche, con la spagnola Sabadell (+4,15%) in

evidenza davanti a Santander (+2%), Bbva (+1,98%) e alle

francesi Bnp (+1,89%) e Credit Agricole (+1,74%). Scivola invece

Bper (10% a 1,15 euro), congelata anche al ribasso, sull’onda

lunga dell’aumento di capitale da 800 milioni a 0,9 euro per

ogni nuova azione per rilevare gli sportelli di Intesa in

eccesso dalla fusione con Ubi. Si porta quasi in parità invece

Banco Bpm (-0,16%) dopo un avvio più difficile. Il rialzo del

greggio favorisce Total (+1,5%), Eni (+1,48%) e Shell (+1%).

(ANSA).



Fonte Ansa.it

