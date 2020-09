(ANSA) – MILANO, 15 SET – Listini azionari del Vecchio

continente senza variazioni di rilievo in attesa della prima

riunione ufficiale del Fomc della Federal Reserve dopo che il

presidente Powell ha introdotto il cambio di impostazione

sull’inflazione. Tutti i listini azionari ondeggiano infatti

attorno alla parità (a Milano l’indice Ftse Mib sale dello 0,1%,

Londra +0,2%), con qualche spunto solo dal settore auto.

Tutto nasce dal nuovo accordo di fusione tra Fca e Psa, con il

gruppo italiano che in Piazza Affari sale del 5,5% a 10,5 euro e

quello francese che a Parigi scende di due punti percentuali a

quota 15,8. I primi rilievi degli analisti, che guardano anche

all’aumento delle sinergie, si concentrano tra l’altro

sull’inserimento per i rispettivi Cda della possibilità di

valutare la potenziale distribuzione agli azionisti di entrambe

le società di 500 milioni di dividendi prima del closing. O, in

alternativa, un miliardo post-closing a tutti gli azionisti di

Stellantis.

A Milano bene anche Exor, controllante di Fca, che sale del 3,8%

a 5,9 euro, con Leonardo in crescita di due punti percentuali.

Piatta Eni, in ribasso del 2% Bper e Banca Generali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

