(ANSA) – MILANO, 11 MAR – Sono in leggero positivo le

principali Borse europee con l’avvio in rialzo di Wall Street,

mentre negli Usa calano le richieste di sussidi di

disoccupazione e prosegue la corsa ai vaccini. In Europa intanto

l’Ema che ha dato il via libera a quello di Johnson & Johnson e

l’Italia con l’Aifa effettua verifiche su un lotto di

AstraZeneca (-2,1%), dopo due

casi di decessi in Sicilia, in unagiornata in cui la Bce ha annunciato la conferma dei tassi el’accelerazione dell’acquisto dei bond per l’emergenza pandemiacol programma apposito, Pepp. In calo l’oro -0,7%) a 1.724dollari l’oncia. La migliore è Madrid (+0,4%), seguita da Parigi(+0,3%), Francoforte (+0,1%) e Londra (+0,05%). Meglio Milano(+0,6%), con lo spread a 93,9 punti e il rendimento deldecennale italiano allo 0,59%.L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagnalo 0,2%, con i tecnologici sempre in corsa, a iniziare da Asm(+5,2%) e Be Semiconductor (+6,8%). Positivi quasi tutti ipetroliferi, soprattutto Neste Oyj (+3,4%) e Bp (+1,2%), nonPolski Koncern (-1,9%) e Omv (-1%), mentre il greggio sale(+1,1%9 a 65,1 dollari al barile. Molto pesanti le banche, ainiziare da Hsbc (-4,6%) e ing (-3,7%).Male le auto, in particolare Bmw (-3,1%) dopo i conti eRenault (-3,3%) che vende 8 concessionarie in Francia, , mentresono in controtendenza Stellantis (+1%) e Ferrari (1,4%).Farmaceutici a più velocità, con perdite soprattutto per Bayer(-3,7%) e guadagni per altri, come Evotec (+4,2%) e Grifols(+3,9%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

