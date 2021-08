(ANSA) – MILANO, 26 AGO – Prevalenza di vendite a Piazza

Affari (-0,7%) nella penultima seduta di settimana, con scambi a

un ritmo ancora estivo, per un controvalore di circa 1,67

miliardi di euro. Sono stati analoghi la chiusura delle altre

principali Borse europee e l’andamento di Wall Street, in attesa

a sera del discorso del presidente della Fed, Jerome Powell,

mentre sono sullo sfondo la tensione in Afghanistan e

l’attenzione all’evolversi della pandemia da Covid 19. In rialzo

a sera l’oro (+0,2%) a 1.792 dollari l’oncia.

A Milano pochi i titoli in positivo nel listino principale.

Corsa di Buzzi (+1,3%), bene tra i petroliferi Saipem (+0,3%) e

nell’impiantistica Tenaris (+0,9%), non Eni (-0,2%), col greggio

in calo a sera (wti -0,9%) a 67,69 dollari al barile. Qualche

guadagno per Tim (+0,1%). In netta perdita le utility, come nel

resto del Vecchio continente, da Italgas (-2,5%) a Terna (-2,2%)

e Snam (-1,9%). Male le banche, cominciando da Bper (-1,3%),

Banco Bpm (-1,2%), Intesa e Unicredit (-1% entrambe), fino a Mps

(-0,8%) e Fineco (-0,7%), con lo spread Btp-Bund chiuso in

discesa a 107,7 punti e il rendimento del decennale italiano

stabile allo 0,66%. Giù Enel (-1%), lo stesso Cnh (-1%), così

come le auto, da Stellantis (-0,9%) a Ferrari (-0,7%).

Nell’industria perdite per Leonardo (-0,8%) e Prysmian (-0,7%).

Per i farmaceutici non in forma Recordati (-0,8%), mentre ha

tenuto Diasorin (+0,1%). Lusso tutto in rosso, da Moncler

(-0,7%) a Tod’s (-2,7%) e a Cucinelli (-2,4%), nel giorno della

semestrale, con eccezione Ferragamo (+1%). Tra i titoli a minore

capitalizzazione rally di Cairo Communication (+9,1%) e molto

bene Tiscali (+4,5%). (ANSA).



Fonte Ansa.it