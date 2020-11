(ANSA) – PECHINO, 30 NOV – La Borsa di Hong Kong apre la

seduta poco mossa: sui timori di una nuova ondata di Covid-19

nell’ex colonia britannica, l’indice Hang Seng cede nelle prime

battute lo 0,15% scivolando a 26.853,39 punti.

Le borse cinesi aprono la seduta positive, con i nuovi dati

di novembre sul Pmi manifatturiero e non manifatturiero che

confermano la ripresa dell’economia dopo lo

stop legato allapandemia del Covid-19: l’indice Composite di Shanghai sale dello0,29% a 3.418,16 punti, mentre quello di Shenzhen registra unprogresso dello 0,15% a quota 2.256,46.L’indice Pmi manifatturiero si è portato a 52,1 a novembre,in espansione per il nono mese di fila e in aumento rispetto al51,4 di ottobre e al 51,5 atteso dagli analisti. Secondo i datidell’Ufficio nazionale di statistica, quello non manifatturierosi è attestato a 56,4 a fronte del 56,3 di ottobre e del 55,6stimato alla vigilia dai mercati.

Fonte Ansa.it

