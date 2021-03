Nato nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare le Small&Mid Cap eccellenti, il segmento STAR comprende oggi 76 società quotate con una capitalizzazione complessiva pari a circa 50 miliardi di euro e una raccolta, nei 20 anni, di circa 10 miliardi di euro in quotazione o con successivi aumenti di capitale.Si conferma l’importante presenza degli investitori internazionali all’interno del capitale delle STAR: l’87% della quota di capitale detenuta da investitori istituzionali è rappresentata infatti da investitori esteri. In ordine di Market Value per area geografica: Europa continentale 35%, Nord America 28%, UK 16%, Italia 13%, Paesi Nordici 7%, altro 1%.I settori rappresentati sono 16. In ordine di Market Cap, i principali sono: Industrial Goods & Services, Financial Services, Health Care e Technology.Dalla sua nascita nel 2003, l’indice FTSE Italia STAR ha realizzato una performance del 495% (dato al 22 marzo 2021).

Le società del segmento STAR che partecipano alla Conference sono:

ABITARE IN – AEROPORTO DI BOLOGNA – ALKEMY – AQUAFIL – ARNOLDO MONDADORI EDITORE – ASCOPIAVE – AVIO – B&C SPEAKERS – BANCA IFIS – BB BIOTECH – BE -BIESSE CAIRO COMMUNICATION – CAREL INDUSTRIES – CELLULARLINE – CEMBRE – CEMENTIR HOLDING – D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING – DATALOGIC – DEA CAPITAL – EL.EN.ELICA – EMAK – EQUITA GROUP – ESPRINET – EUROTECH – F.I.L.A. – FALCK RENEWABLES – FIERA MILANO – GEFRAN – GRUPPO MUTUIONLINE – GUALA CLOSURES – IGD SIIQ – ILLIMITY BANK – IRCE-ISAGRO – ITALMOBILIARE – LA DORIA – LANDI RENZO – MARR MONDO TV – NEODECORTECH – NEWLAT FOOD – OPENJOBMETIS – ORSERO – PHARMANUTRA – PIOVAN – PRIMA INDUSTRIE – RENO DE MEDICI – REPLY – RETELIT – SABAF – SAES GETTERS – SANLORENZO – SERVIZI ITALIA – SESA – SICIT GROUP SOGEFI – TAMBURI INVESTMENT PARTNERS – TESMEC – TINEXTA – TXT E-SOLUTIONS UNIEURO – WIIT – ZIGNAGO VETRO