(ANSA) – MILANO, 24 GEN – ‘Lunedì nero’ per le Borse europee:

l’indice Stoxx 600 che riunisce i principali titoli quotati nel

Vecchio continente ha chiuso in calo del 3,6%, che equivale a

386 miliardi di capitalizzazione persi in una sola seduta.

Fonte Ansa.it