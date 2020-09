(ANSA) – MILANO, 07 SET – Ancora un’ottima seduta in Piazza

Affari per Mediaset: il titolo ha chiuso in aumento del 9,3% a

1,83 euro. Molto bene anche Mediaset Espana, che a Madrid ha

segnato una crescita dell’8,1% a 3,36 euro.

Il Biscione ha usufruito anche di un report positivo di Barclays

che ha alzato il suo giudizio su Mediaset da underweight a

equalweight, ma il mercato continua a ‘vedere’ un possibile

accordo con Vivendi (+1,8% a Parigi) come unica strada per

uscire dallo scontro, soprattutto dopo che la Corte di Giustizia

europea di fatto chiede di rivedere la legge Gasparri. In ogni

caso è tornata l’attenzione sul dossier, in quanto i francesi

adesso si sentono le mani più libere, anche se l’ipotesi di

un’Opa sul Biscione resta remotissima.

Rimane per ora sullo sfondo la disponibilità di Mediaset a

investire nella rete unica della banda larga, con Tim che ha

chiuso in calo dello 0,4%. (ANSA).



