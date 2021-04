(ANSA) – MILANO, 16 APR – Listini azionari del Vecchio

continente sempre in cauto rialzo dopo i dati dell’inflazione

nella zona euro e in attesa delle riunioni on line sia

dell’Eurogruppo sia dell’Ecofin: Francoforte è la Borsa più

ottimista e sale dello 0,8%, seguita da Londra in aumento dello

0,5%, con Parigi e Madrid poco sopra la parità e Amsterdam

piatta.

In Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%), che guarda anche allo spread

attorno a 102 punti dopo il lancio del Btp Futura, bene Cnh e

Unipol che salgono dell’1,2%, con Unicredit, Exor e Stellantis

in rialzo di poco meno di un punto percentuale. Nel passaggio

della boa di metà giornata in calo invece oltre la soglia

dell’1% Saipem e Nexi, mentre tra i titoli a minore

capitalizzazione sempre forte (+7% a 16,5 euro) il gruppo Sicit

dopo l’Opa lanciata a 16 euro dalla controllante Circular BidCo

per il ‘delisting’. (ANSA).



Fonte Ansa.it

