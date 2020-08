(ANSA) – MILANO, 17 AGO – I mercati azionari del Vecchio

continente girano la boa di metà giornata senza una direzione

precisa: Milano scende con l’indice Ftse Mib dello 0,3%, Parigi

e Francoforte oscillano attorno alla parità, mentre Londra sale

di un timido 0,5%.

Con il petrolio che ondeggia attorno ai 42 dollari al barile a

New York in attesa della riunione fissata per mercoledì

dell’Opec+, i listini azionari sembrano aspettare i pochi dati

macroeconomici dagli Stati Uniti e l’avvio di Wall street, al

momento previsto marginalmente positivo.

Piazza Affari, in particolare, non riesce ad approfittare del

calo delle tensione sui titoli di Stato, con il Banco Bpm che

scende del 2,2%, seguito da Mediobanca e Tim, in calo di un

punto percentuale e mezzo. Deboli Intesa e Generali in ribasso

dell’1,3%, piatta Atlantia, in rialzo dell’1% Recordati e del

2,5% Stm e Diasorin. Forti in generale i gruppi farmaceutici

dopo l’acquisizione parte di Sanofi (+0,5%) di Principia

Biopharma, che sale di oltre il 10% in pre-apertura al Nasdaq.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

