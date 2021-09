(ANSA) – MILANO, 08 SET – La Borsa di Milano (-0,5%) dimezza

le perdite rispetto all’avvio di seduta. A Piazza Affari in calo

il comparto dell’auto con Stellantis (-1,8%) e Cnh (-0,7%)

mentre corrono Ferragamo (+4%), dopo i conti del semestre, e

Diasorin (+2%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 108 punti

base rispetto all’avvio di seduta, con il rendimento del

decennale italiano allo 0,76%.

In flessione le banche con Mps (+1,4%), mentre proseguono le

trattative con Unicredit (-1%). Male Banco Bpm (-0,9%) e Intesa

e Bper (-0,7%). Girano in positivo Eni (+0,3%) e Saipem (+0,2%),

con il prezzo del petrolio in risalita. Andamento positivo anche

per le Utility con A2a (+0,5%), Hera (+0,1%), Snam (+0,8%) e

Italgas (+0,1%).

Fuori dal listini principale in rialzo Webuild (+1,5%), dopo

l’appalto ottenuto in Norvegia. (ANSA).



