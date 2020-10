(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Piazza Affari dopo un avvio piatto

si allinea agli altri listini e cede lo 0,97%% con il Ftse Mib a

18.889 punti. Male soprattutto le banche con Bper che perde il

2,42% alla vigilia della chiusura dell’aumento di capitale

propedeutico all’acquisizione di oltre 500 sportelli Ubi. Sotto

pressione poi Mps (-3,48%) con il forte rischio di cause legali

dopo la recente condanna degli ex vertici Viola e Profumo

mentre, secondo indiscrezioni, la prossima settimana, il 29

ottobre, si terrà un cda straordinario per valutare

l’opportunità di nuovi accantonamenti per rischi legali. A

cascata vendite anche su Leonardo (-2%).

Male poi Tenaris (-2,11%) con le quotazioni del petrolio in

calo, Pirelli (-2,17%) e sempre tra i bancari Unicredit (-1,9%),

Banco Bpm (-1,7%) Mediobanca (-1,6%) e Intesa Sanpaolo (-1,5%).

Tra gli altri, Atlantia segna un -0,63% e cede meno del listino

in attesa di un’offerta ancora più definita su Aspi da parte di

Cdp. in flessione anche Stm (-0,93%) dopo la trimestrale.

Tengono invece Campari (+0,97%) e Nexi (+0,44%). (ANSA).



