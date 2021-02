(ANSA) – MILANO, 17 FEB – Lieve peggioramento dei mercati

azionari del Vecchio continente dopo l’avvio di Wall street, con

gli operatori che sembrano comunque attendere soprattutto i

verbali della riunione di gennaio del Federal Open Market

Committee della Federal Reserve, che verranno diffusi a listini

europei chiusi.

Milano è di qualche frazione la Borsa più debole, con un ribasso

dell’indice Ftse Mib dell’1%, seguita da

Francoforte che cede lo0,7%, Madrid lo 0,6%, Londra lo 0,3% e Parigi e Amsterdam lo0,2%. In Piazza Affari, che guarda anche allo spread di qualchefrazione oltre i 94 punti base con un rendimento del Btpdecennale salito brevemente oltre lo 0,6% per quotare poi sullo0,58%, sempre pesante Nexi che cede il 4% dopo il collocamentodi un bond convertibile da un miliardo, con Saipem sullo stessaperdita dopo le corse delle due giornate precedenti. Stellantis(-2,5%, Exor -2,9%) paga i dati sulle immatricolazioni inEuropa. In lieve controtendenza Mediobanca (+0,3%), con Eni cheondeggia attorno alla parità. (ANSA).

Fonte Ansa.it

