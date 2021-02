(ANSA) – MILANO, 08 FEB – La Borsa di Milano avanza ancora

con il Ftse Mib che guadagna l’1,5% a 23.425 punti, tornando ai

livelli del 24 febbraio 2020 quando si registravano i forti cali

per effetto della pandemia. Piazza Affari guida i listini del

Vecchio continente e si mostra ottimista in attesa delle mosse

di Mario Draghi per la formazione del nuovo governo.

Con la

riduzione dello spread tra Btp e Bund a 94 punti base,corrono le banche e le assicurazioni. Vola Mps (+14,7%), con ilfondo Apollo che ha chiesto di accedere alla data room ed inattesa dei conti annuali. In grande spolvero anche Bper (+7,4%),Banco Bpm (+4,8%), Unicredit (+3,9%) e Intesa Sapaolo (+3%).In forte rialzo anche Unipol (+4,2%), Mediobanca (+3,3%),Fineco (+2,7%), Azim (+3,2%), Banca Generali (+2,3%) Mediolanum(+2,6%) e Poste (+2,2%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

