(ANSA) – MILANO, 22 GEN – La Borsa di Milano (-1,5%) amplia

il calo iniziale, in linea con gli altri listini europei. Pesano

le banche e l’energia mentre gli investitori guardano anche agli

sviluppi della crisi di Governo. Soffrono Tenaris (-4%) e Saipem

(-3,4%) e Eni (-1,9%), con il petrolio in calo. Male Autogrill

(-2%) alle prese con l’aumento di capitale da 600 milioni di

euro e

dopo il tonfo della vigilia.Mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 122 punti base lebanche rallentano. In rosso Unicredit (-2,6%), Banco Bpm eIntesa (-1,8%) e Bper (-1,6%). In rosso anche Mps (-0,4%), conle ipotesi sulle mosse per la ricapitalizzazione anticipate daRepubblica in vista del consiglio d’amministrazione del 28gennaio.Seduta negativa anche per Leonardo (-2,8%), Prysmian (-2,6%),Stm (-2,3%) e Pirelli (-2%). (ANSA).

