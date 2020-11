(ANSA) – MILANO, NOV 4 – Mercati azionari sulle montagne

russe, con l’Europa che ora risale seguendo l’accelerazione di

Wall street: Parigi cresce del 2%, Milano (Ftse Mib +1,6%),

Londra e Francoforte salgono attorno a un punto percentuale e

mezzo, con Madrid che ha recuperato la parità, sempre

appesantita dai titoli bancari.

In Piazza Affari, dove il clima è instabile come su tutti i

listini per

l’incertezza delle elezioni Usa, nel paniere aelevata capitalizzazione Nexi cresce del 6% e Intesa del 4% dopoi conti, mentre Buzzi e Pirelli cedono tre punti percentuali.(ANSA).

Fonte Ansa.it

