(ANSA) – MILANO, 21 OTT – Piazza Affari ha chiuso la seduta

in forte calo (Ftse Mib -2,03%), in coda alle altre borse

europee, dopo il dato sui nuovi contagi, che hanno ampiamente

infranto la soglia dei 15mila in Italia. Altro colpo lo ha dato

il calo del greggio (Wti -3,3% a 40,3 dollari al barile ) dopo

il taglio inferiore alle stime delle scorte settimanali negli

Usa. In rialzo invece lo spread, che ha chiuso a quota 137,1

punti. Brillanti gli scambi, come sempre quando si verifica una

variazione importante dell’indice, saliti a 1,66 miliardi di

euro di controvalore, quasi 200 milioni in più della seduta

precedente e 400 rispetto a due giorni fa.

Maglia nera è stata Bper (-6,39%), oggetto di prese di

beneficio dopo il balzo del 9,75% della vigilia a fine aumento

di capitale. Sotto pressione Saipem (-5,26%) ed Eni (-3,38%), legate agli sbalzi di prezzo del greggio. Ha sofferto anche

Leonardo (-4,77%), tra le società, secondo gli analisti di Oddo,

le cui stime sono a rischio. Segno meno per i bancari Unicredit

(-3,77%), Fineco (-3,66%), Intesa e Mediolanum (-2,8% entrambe),

Banca Generali (-2,68%) e Banco Bpm (-2,15%), a differenza di

Mps (+2,08%), nodo di possibili nuove integrazioni tra Istituti.

Pochi i segni positivi, limitati sul listino principale a

Diasorin (+1,99%), Unipol (+1,2%) e Buzzi (+0,92%), quest’ultima

per l’effetto Recovery Fund. Giù la galassia Benetton con

Autogrill (-3,82%) e Atlantia (-3,24%), segno meno per Cairo

(-3,17%), bene invece Ferragamo (+8,73%), che ha smentito

indiscrezioni su una possibile cessione di quote da parte della

famiglia. Contrastate Juventus (+4,6%) e Roma (-1,38%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

