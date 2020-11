(ANSA) – MILANO, NOV 16 – Milano allunga il passo (+1,09%)

con altre Borse europee, tutte positive dietro ai futures

americani che fanno prevedere una buona apertura di settimana

anche a Wall Street con i contagi da covid che restano sullo

sfondo mentre il petrolio sale e il dollaro si indebolisce. Spicca Leonardo (+5,93%) sulla scia di nuovi contratti per

elicotteri Us Navy e per la joint

venture nei satelliti. Beneanche i ‘petroliferi’ Tenaris (+5,66%) e Saipem (+3,21%), nonchéBper (+3,71%) mentre Nexi (+2,55%) continua a beneficiaredell’accordo per la fusione con Nets. In fondo al listino, inribasso, ci sono soltanto le utilities Snam (-0,44%) e Terna(-0,29%) con Pirelli al palo (-0,07%).Fuori dal paniere principale, la Roma (+18,6%) è in asta divolatilità dopo aver segnato un rialzo a due cifre e Ovs(-1,72%) soffre ma non troppo per l’aumento di capitale da 80milioni da portare all’assemblea del 15 dicembre.Altrove Madrid mantiene la maglia rosa (+1,68%) grazie al rallydi Bbva che ha annunciato la vendita delle attività negli Usa,seguita da Parigi (+1,08%). Più contenuta la crescita di Londra(+0,7%) dove gli acquisti premiano comunque Vodafone che hadiffuso risultati migliori delle stime e di Francoforte(+0,50%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

