(ANSA) – MILANO, 20 AGO – Si appesantisce Piazza Affari (Ftse

Mib -1,42%) con lo spread in rialzo fino a 141,8 punti, dopo la

cautela emersa dai verbali della Bce sull’Europa. Pesano i

titoli legati alle costruzioni come Buzzi (-2,68%) e Cnh

(-2,67%), che sconta anche l’esposizione sul mercato Usa

all’indomani dei verbali della Fed. Segno meno per Atlantia

(-2,71%) in attesa di definire il dossier Autostrade con Cdp e

per il comparto del credito, a partire da Mediobanca (-2,5%) in

assenza di novità sul via libera della Bce alla Delfin di

Leonardo Del Vecchio a salire fino al 14% di Piazzetta Cuccia.

Sotto pressione Unicredit (-2,44%) e Banco Bpm (-2,32%), più

caute Intesa (-1,88%) ed Mps (-1,16%). Due soli i rialzi in un

listino in cui predomina il rosso, Diasorin (+0,74%) e Recordati

(+0,64%), entrambi farmaceutici. Poco mosse Fineco (-0,23%),

Saipem (-0,53%) e Ferrari (-0,58%). Debole Tim (-1,6%), in

attesa di sviluppi sulla rete unica, mentre scivola As Roma

(-3,26%),no costruzioni c che si mantiene comunque

abbondantemente sopra il prezzo dell’Opa di Friedkin (37,1

contro 11,65 centesimi). (ANSA).



Fonte Ansa.it

