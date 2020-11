(ANSA) – MILANO, NOV 4 – La Borsa di Milano apre in calo, ‘bruciando’ tutto il guadagno della vigilia e ripartendo da

18.673 punti. Il primo Ftse Mib segna un calo dell’1,65% e sul

listino principale solo Diasorin si muove in terreno positivo

(+1,87%)- Tra i peggiori Buzzi con una perdita del 4,4% insieme

a Leonardo, Pirelli e Prysmian che cedono oltre il 3 per cento.



Advertisements

(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram