(ANSA) – MILANO, 04 SET – Avvio di giornata in negativo per

la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha aperto in calo dello

0,44%, l’Ftse All share in ribasso dello 0,37%. (ANSA).



Fonte Ansa.it

