(ANSA) – MILANO, 30 NOV – La Borsa di Milano archivia con una

seduta in ribasso (-1,3% a 22.060 punti) un mese che ha offerto

guadagni record ai listini mondiali sull’onda degli annunci sui

vaccini. Per Piazza Affari iI guadagno mensile ha sfiorato il

23%.

La giornata ha visto la caduta di Unicredit (-4,96%) col mercato

che ha mal digerito la possibile uscita del ceo Jean

Advertisements

PierreMustier: un suo passo indietro aprirebbe le porte al salvataggiodi Mps (+3,01%) che ne ha beneficiato.Tra titoli più penalizzati Hera (-3,65%) e Mediobanca (-3,31%)in una brutta seduta per i bancari così come per i petroliferi.In scia al calo delle quotazioni del greggio, per il nulla difatto nel meeting informale dell’Opec su un eventuale rinvio agennaio dell’aumento della produzione, Eni e Tenaris hanno persoentrambi il 3,25%. La rotazione dei portafogli degliinvestitori ha premiato invece Pirelli (+3,57%), Prysmian(+1,97%) e Campari (+1,47%) , ossia industria e consumi, insiemea Diasorin (+2,2%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram