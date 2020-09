(ANSA) – MILANO, 02 SET – La Borsa di Milano (+0,9%) avanza

ancora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari

vola Atlantia (+10%) in vista del cda di domani sul tema di

Autostrade per l’Italia. Resta stabile lo spread tra Btp e Bund

tedesci a 144 punti, con il rendimento del decennale italiano

all’1%.

In forte rialzo anche Moncler (+4,3%), Amplifon (+2,8%) e Cnh

(+2,7%). In positivo anche Interpump (+2,2%) e Ferrari (+1,7%).

Deboli le banche con Intesa e Unicredit piatte, Bper (-0,1%)

e Banco Bpm (-0,9%). In rosso Tim (-0,2%), alle prese con le

vicende della rete unica, e Mediaset (-0,6%), dopo che il

tribunale Olandese ha frenato su Mfe. In calo Fca (-0,5%), dopo

i dati sulle vendite. (ANSA).



Fonte Ansa.it

