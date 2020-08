(ANSA) – MILANO, 28 AGO – La Borsa di Milano (+0,6%) avanza

dopo i dati positivi sulla fiducia di consumatori e imprese ad

agosto. Piazza Affari è sostenuta dall’andamento positivo delle

banche. Prosegue la corsa Tim (+4,1%), alle prese con le vicende

della rete unica, ed Mps (4%), dopo il via libera della Bce

all’operazione Amco.

Con lo spread tra Btp e Bund stabile a 143 punti base, le

banche proseguono la loro corsa. In forte rialzo Unicredit

(+3,7%), Banco Bpm e Intesa (+1,4%) e Bper (+1,9%). In fondo al

listino Diasorin (-5,2%). (ANSA).



