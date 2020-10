(ANSA) – MILANO, OCT 23 – Piazza Affari ha chiuso in rialzo

l’ultima seduta della settimana, mantenendo fino alla fine il

buon andamento registrato fin dall’apertura, nonostante lo

sbandamento dovuto alle difficoltà di Wall Street nel finale.

L’indice Ftse Mib, tra scambi in crescita per 1,54 miliardi di

euro di controvalore, ha guadagnato l’1,09% a 19.285 punti,

facendo meglio di Francoforte, dove si era registrati nella

mattinata un rialzo della fiducia dei manager del settore

manifatturiero migliore delle stime. In calo lo spread tra Btp e

Bun, sceso in chiusura a 133 punti.

Gli acquisti

si sono concentrati su Pirelli (+8,64%), spintadalle valutazioni degli analisti di Equita in attesa dei contitrimestrali in arrivo tra meno di due settimane. Bene ancheMoncler (+4,4%), favorita dagli analisti di Bernsteinall’indomani della trimestrale. In luce Exor (+2,53%), Leonardo(+2,28%) sulla scia del balzo di Airbus (+5,55%), che haallertato i fornitori annunciando un rialzo della produzionedell’A320 Neo, Banco Bpm (+2,01%), vista ormai come epicentro diprossime integrazioni tra Istituti, Unicredit (+1,94%), Intesa(+1,59%) e Bper (+1,43%), a fine aumento di capitale,. Più cautainvece Mps (+0,86%). L’andamento nervoso delle quotazioni delgreggio, in rialzo nella prima parte della seduta e in calo nelfinale non hanno impedito a Eni (+1,62%) e Saipem (+1,63%) diguadagnare posizioni.. Bene anche Italgas (+1,98%) che siprepara a presentare il Piano industriale e Snam (+1,97%),favorita invece dall’accordo sull’idrogeno con l’inglese ItmPower siglato nella vigilia e apprezzato dagli analisti. Segnomeno per Diasorin (-2,39%), Unipol (-2,34%) e Tim (-1,64%).Contrastate Fca (+1,2%), che ha presentato la nuova 500, eFerrari (-0,31%). Tra i titoli a minor capitalizzazione inevidenza Landi Renzo (+12,5%), Sogefi (+10,68%) dopo latrimestrale e Techedge (+7,96%) dopo il rilancio dell’offerta diTitanBidco. e Giù Erg (-4,24%), che ha acquisito una società inPolonia. (ANSA).

