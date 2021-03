(ANSA) – MILANO, 03 MAR – La Borsa di Milano (-0,16%) chiude

debole, in controtendenza con gli altri listini europei e

appesantita dalle utility. A Piazza Affari chiude pesante

Amplifon (-8,3%) dopo il calo di utile e ricavi nel 2020 a causa

della crisi provocata dalla pandemia. Chiude in lieve rialzo lo

spread tra Btp e Bund tedesco a 104 punti base, con il

rendimento italiano allo

0,75%.Nonostante l’indice Pmi dei servizi in rialzo e meglio delleaspettative, le utility hanno subito una battuta d’arresto. Innetto calo Nexi (-2,9%), Inwit (-2,7%), A2a (-2,5%), Enel(-2,2%) e Hera (-2,1%) e Snam (-2%). In lieve calo ancheStellantis (-0,2%), nel giorno dei conti 2020 e le stime per il2021.Seduta all’insegna del buon umore per Mediaset (+3%), con ilTar del Lazio che fissa l’udienza di merito per il ricorsoproposto da Vivendi per contestare l’istruttoria dell’Agcomavviata a dicembre dopo il cosiddetto decreto ‘Salva Mediaset’.Bene anche Mediobanca nel giorno in cui arriva la notizia cheFrancesco Gaetano Caltagirone ha rilevato un pacchettodell’1,014%. Dopo un andamento iniziale prudente il titolo harecuperato nel finale di seduta ed ha guadagnato l’1,4% a 8,95euro. In positivo anche per Generali in rialzo dello 0,98% a16,03 euro. In luce le banche con Unicredit (+2,5%), alle presecon la lista per il nuovo cda, Intesa (+2,2%) e Banco Bpm(+1,9%) mentre sono piatte Mps e Bper. (ANSA).

Fonte Ansa.it

