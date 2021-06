(di Massimo Lapenda) (ANSA) – MILANO, 28 GIU – La Borsa di Milano (-1,1%) chiude

la seduta in calo, tra le peggiori nel Vecchio Continente. Sui

mercati pesano i timori per le misure di restrizioni per

contenere la recrudescenza dei contagi della variante delta del

coronavirus. A Piazza Affari pesano le banche e l’energia. Lo

spread tra Btp e Bund conclude la seduta in lieve calo a 106

punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,86%.

Scivolano Bper (-3,2%), Unicredit (-3,1%) e Banca Mediolanum.

Male anche Banco Bpm (-2,8%), Intesa (-2,3%) e Mps (-0,73%).

Andamento negativo anche per l’energia, in vista della riunione

dell’Opec+ e in linea con il comparto in Europa. In rosso

Tenaris (-3,3%), Saipem (-2,6%) e Eni (-2%).

Seduta in calo anche per Ferragamo (-2,7%), nel giorno

dell’annuncio dell’arrivo del ceo di Burberry, Marco Gobbetti.

In controtendenza rispetto al listino Ferrari (+0,7%), Stm

(+0,5%), Terna (+0,8%) e Snam (+0,4%). (ANSA).



