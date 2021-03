(ANSA) – MILANO, 23 MAR – La Borsa di Milano (-0,61%) chiude

in calo, maglia nera tra i listini europei. A Piazza Affari

pesano l’energia, con il calo del prezzo del petrolio, le auto e

le banche. Sugli scudi Amplifon (+5%) mentre archiviano bene la

seduta le utility e Tim (+1,1%). In calo lo spread tra Btp e

Bund che conclude la giornata a 94 punti base,

Advertisements

con il rendimentodel decennale italiano che scende allo 0,6%.Nel listino principale scivola Stellantis (-3,3%). Male ancheExor (-2,8%) e Cnh (-2,3%), quest’ultima nel giorno in cuiannuncia di aver acquisito la quota di minoranza di Augmenta,Pirelli (-0,8%) e Piaggio (-2,1%). In rosso Saipem (-2,7%),Tenaris (-1,7%) e Eni (-1,6%). Giornata negativa per le banchecon Mps (-1,8%), Unicredit (-0,7%), Intesa (-0,9%), Bper (-0,1%)e Banco Bpm piatto. Debole il Creval (-0,2%), all’indomani delvia libera della Consob all’opa lanciata da Credit Agricole. Incalo anche Atlantia (-2,2%) e Mediaset (-1,8%).Ben intonate le utility dove si mettono in mostra Italgas(+2,4%), Hera (+2,2%) e A2a (+2,1%). Bene anche Inwit (+1,9%),Terna (+1,6%) e Snam (+1,1%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram