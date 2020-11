(ANSA) – MILANO, NOV 9 – Seduta di fortissimo rialzo per

Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee dopo

l’ottimismo sul vaccino contro il Covid 19: l’indice Ftse Mib ha

chiuso in aumento del 5,43% a 20.750 punti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

