(ANSA) – MILANO, 23 NOV – Seduta per pochissime frazioni di

punto negativa per Piazza Affari, con una leggera corrente di

vendite nei minuti finali: l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo

dello 0,02% a 21.701 punti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

