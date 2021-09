(ANSA) – MILANO, 13 SET – La Borsa di Milano, così come le

altre Piazze europee, apre la settimana con un rialzo (Ftse Mib

+0,93% a 25.925 punti). A dare lo slancio i petroliferi con il

wti sopra i 70 dollari al barile mentre l’Opec indica che la

domanda globale supererà i livelli pre-pandemia il prossimo

anno. Acquisti dunque su Saipem (+3,92%), Eni (+2,49%) e Tenaris

(+3,45%). Slancio poi, fuori dal paniere principale, per Safilo

(+8,14%) in scia alla licenza per una collezione di occhiali

firmata Chiara Ferragni.

Si mettono però in luce anche altri comparti: Banca Generali

(+2,67%), Pirelli (+2,6%). Tra gli altri Generali segna un

+1,26% e Mediobanca un +0,75% dopo il patto di consultazione sul Leone di Trieste fra Caltagirone e Del Vecchio, reso noto

sabato. Sotto pressione invece Amplifon (-4,2%) che ha reso note

le linee strategiche al 2023 e ha confermato la guidance su

quest’anno. Vendite infine su Diasorin (-4,6%) (ANSA).



Fonte Ansa.it