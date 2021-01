(ANSA) – MILANO, 20 GEN – Seduta positiva per Piazza Affari

all’indomani della fiducia del Senato al Governo Conte e nel

giorno del giuramento del neo presidente, Joe Biden. Il Ftse Mib

alla chiusura guadagna lo 0,93% a 22.650 punti.

In evidenza A2a (+3,43%) che con il piano al 2030 prevede

investimenti per 16 miliardi di euro. Sugli scudi anche

Unicredit (+4,19%) con il mercato che

Advertisements

punta ad una stretta sulnuovo Ceo.Corre poi Leonardo (+4,37%%) sui contratti assegnati dallaCommissione Ue a ThalesAleniaSpace e Airbus Defence & Space .Pirelli guadagna l’1,93% mentre Angelos Papadimitriou, entratocirca 6 mesi fa nel gruppo Pirelli e visto come il possibilesuccessore di Marco Tronchetti Provera, ha lasciato le carichedi direttore generale e co-ceo ma resta in cda e nel comitatostrategie e valuta investimenti in Camfin. Tra i titoli sotto lalente ben comprata, fuori dal paniere principale, anche Mps(+1,7%). Poco mossa Stellantis (+0,53%). Vendite su Atlantia(-1,38%) in attesa del piano di Aspi, Recordati (-2,2%) ed Hera(-1,97%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram