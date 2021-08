(ANSA) – MILANO, 09 AGO – Piazza Affari ha chiuso meglio

delle altre borse europee, tutte in lieve calo eccetto Londra,

con l’indice Ftse Mib in rialzo dello 0,54% a 26.139 punti. In

forte calo gli scambi, per 1,74 miliardi di euro di

controvalore, oltre 1,2 in meno rispetto a venerdì scorso., come

tradizionalmente avviene nelle settimane centrali del mese di

agosto. In luce Unipol (+3,67%), sull’onda lunga delle

semestrale diffusa venerdì scorso. Bene anche Recordati

(+2,12%), Moncler (+1,95%) ed Azimut (+1,89%) sulla scia della

raccolta di luglio presentata i giorni scorsi e oggi da Fineco

(+1,16%). Acquisti su Diasorin (+1,59%) ed Stm (+1,54%), in

linea con l’andamento dei rivali in Europa.

Il calo del greggio (Wti -2,5% a 66.56 dollari), tornato

comunque sopra i 66 dollari al barile, ha frenato parzialmente

Eni (-0,18%), mentre Saipem (+1,38%) ha proseguito con il

progressivo recupero dopo le recenti difficoltà a seguito della

semestrale e della prospettiva negativa indicata da Moody’s, che

però ha lasciato inalterato il giudizio sul merito di credito.

Contrastate Ferrari (+0,61%) e Stellantis (+0,68%) rispetto a

Cnh (-0,9%), mentre ha tenuto Exor (+0,25%) a monte della

catena di controllo. Cauto rialzo per Tim (+0,39%), che ha

siglato un accordo con Iliad sulla fibra attraverso FiberCop.

Contrastati i bancari, con Mps (-2%) oggetto di una nuova

indagine della Procura di Milano. Debole anche Bper (-0,22%),

oggetto di prese di beneficio dopo il balzo di venerdì scorso a

seguito della semestrale, presentata anche da Banco Bpm

(+0,33%). In rialzo invece Intesa (+0,25%) e Unicredit (+0,5%). Prese di beneficio anche su Pirelli (-0,81%), dopo la

corsa di venerdì per i conti, e Interpump (-0,56%). (ANSA).



