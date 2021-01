(ANSA) – MILANO, 27 GEN – Piazza Affari ha chiuso in calo

(Ftse Mib -1,47%)

al di sopra però dei minimi di seduta, risollevandosi nel

finale. Un andamento in linea con quello delle altre borse

europee, nel primo giorno delle consultazioni in Quirinale per

risolvere la crisi di governo. Un elemento che ha pesato più

sullo spread tra Btp e Bund tedeschi, salito a 120,1 punti base,



