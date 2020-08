(ANSA) – MILANO, 27 AGO – Piazza Affari conferma il calo dopo

i dati Istat migliori sulle vendite e sugli ordini industriali,

entrambi con il segno meno davanti nel trimestre, che hanno

comunque confermato la tendenza alla risalita. In calo a 143

punti lo spread tra Btp e Bund mentre il greggio (Wti -0,18%) si

conferma sopra quota 43,3 dollari al barile. Segno meno per i

bancari Intesa (-1,7%), Unicredit (-1,67%), Bper (-1,32%) e

Banco Bpm (-1,3%), mentre Mps limita il calo allo 0,8% in attesa

del via libera della Bce alla cessione di crediti deteriorati ad

Amco. Azzera il rialzo Mediobanca (-0,05%) dopo lo slancio dei

primi minuti a seguito del via libera della Bce a Delfin, per

salire dal 9,89 al 19,99%. In calo Tim (-0,7%) alle prese con il

dossier sulla rete unica, mentre viene congelata al ribasso

Diasorin (-4,71% teorico). In calo Fca (-0,64%), Eni (-1,06%) e

Saipem (-1,74%), salgono invece Stm (+1,35%), insieme al resto

del comparto in Europa, Prysmian (+1,3%), Cnh (+0,42%) e Fineco

(+0,2%). Corre la Roma (+3% a 34,5 centesimi), che vale ben più

degli 11,65 centesimi dell’Opa di Friedkin. Sprint di Tiscali

(+9%) e Beghelli (+5,49%), deboli Bioera (-3,8%) e Saras

(-2,54%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

