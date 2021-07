(ANSA) – MILANO, 26 LUG – Piazza Affari si muove

controcorrente (Ftse Mib +0,42%) rispetto alla prevalente

debolezza a Wall Street e degli altri listini europei dove

Francorte è la peggiore (-0,25%), Londra cede lo 0,12% e Parigi

si muove poco sopra la parità (+0,07%).

Brilla Tenaris (+2,97%) e sono bene intonati i titoli del

risparmio gestito in attesa dei risultati trimestrali – oltre

che della raccolta complessiva che sarà diffusa domani da

Assogestioni – che catalizzano più di altro l’attenzione degli

investitori anche per le società di altri settori. Banca

Mediolanum sale del 2,77%, Azimut del 2,16%, Banca Generali

(+1,87%), Fineco dell’1,63%.

In fondo al listino principale Inwit (-3,88%) è invece maglia

nera. (ANSA).



Fonte Ansa.it