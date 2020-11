(ANSA) – MILANO, NOV 2 – Prosegue molto vivace e altrettanto

positiva la seduta dei mercati azionari del Vecchio continente

dopo l’avvio di Wall street: Parigi, Francoforte e Milano

(indice Ftse Mib +2,3%) salgono oltre i due punti percentuali,

con Madrid in aumento dell’1,8% e Londra di un punto e mezzo.

In Piazza Affari, in particolare, Mps resta in corsa con un un

incremento dell’8% a 1,11 euro dopo aver toccato un massimo a

quota 1,17. Tra i titoli principali, Saipem sale del 6%, Banca

Mediolanum e Buzzi di cinque punti, con quest’ultima fermata

anche in

asta di volatilità. Deboli Recordati e Nexi, cheperdono oltre il 2%. (ANSA).

