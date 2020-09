(ANSA) – MILANO, 28 SET – Avvio di settimana con il botto per

i mercati azionari del Vecchio continente, spinti con Wall

street anche dalla ripresa del prezzo del petrolio e dalle

attese del lancio del nuovo pacchetto di stimoli all’economia

Usa per fronteggiare l’emergenza Covid: Milano ha chiuso con

l’indice Ftse Mib in aumento del 2,47% a 19.160 punti e l’Ftse

All share in crescita del 2,31% a quota 20.991.

In Europa Parigi si è mossa sulla stessa linea, Francoforte ha

corso del 3,2% mentre Londra si è mantenuta più cauta anche

sulle incertezze della Brexit.

Nel paniere principale di Piazza Affari, gran corsa per Amplifon

(+6,1%) e Saipem, cresciuta di sei punti percentuali, seguite da

Buzzi in aumento del 5,4%. Ma soprattutto sono tornati gli

acquisti sulle banche: anche per le ipotesi di aggregazioni nel

settore, quasi tutti i titoli del comparto hanno segnato forti

rialzi, con Unicredit che ha chiuso in aumento del 5,4% a 7,1

euro. Molto bene anche Banca Generali (+4,6% finale), Mediobanca

(+4%) seguita da Generali assicurazioni, in aumento del 3,9% a

quota dodici euro. Cauta Banco Bpm (+1,1%) dopo le corse recenti

e in calo dello 0,4% Monte dei Paschi.

Tra gli altri titoli, Fca è salita del 3,9%, in linea con il

listino generale Eni e Tim (entrambe in rialzo del 2,5%), in

calo dello 0,1% Diasorin, ma soprattutto seduta negativa e in

chiara controtendenza per Atlantia: dopo l’ultimatum del governo

perché la holding dia risposte chiare sull’ingresso di Cdp in

Aspi, il titolo ha ceduto l’1,15% finale a 13,36 euro. (ANSA).



